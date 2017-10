De secretaris-generaal van Caritas Europa, Jorge Nuno Mayer, roept op om de migratie niet langer in de sfeer van veiligheid te benaderen, maar als een kwestie van mensen en mensenrechten te beschouwen. Migratie en terreur worden vaak in een adem genoemd. Dat jaagt burgers angst aan en zorgt ervoor dat de migrant, de mens op de vlucht slechts op de tweede plaats komt.

Jorge Nuno Mayer is ook kritisch voor het Europese migratiebeleid. Dat streeft ernaar om de EU-grenzen af te schermen en vluchtelingen zo mogelijk nog voor zij in Europa aankomen op te vangen. Dat beleid is op langere termijn onhoudbaar. Mensen vinden steeds een weg om op hun bestemming te komen. Het huidige EU-beleid zorgt er slechts voor dat de manier waarop steeds riskanter en gevaarlijker wordt.

Bron: KNA/Radio Vaticaan (Duitstalig)