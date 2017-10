De nieuwe campagne van Caritas Internationalis is een uitnodiging tot een cultuur van ontmoeting, verduidelijkt de Filipijnse kardinaal en Caritas Internationalvoorzitter Luis Antonio Tagle, die zelf is opgegroeid in een gezin van inwijkelingen uit China. Voordat er echte muren worden opgericht, werd vooraf al een andere muur gebouwd: die van vooroordelen, angsten en uitsluiting. Met de campagne-oproep om de reis te delen, moedigen wij aan tot ontmoeting en de ontmanteling van vooroordelen die vaak verreikende gevolgen hebben.

Migratie is geen nieuw fenomeen. De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van migratie! Kardinaal Luis Tagle

Deze campagne roept op tot bekering en een mentaliteitsverandering door persoonlijke ontmoeting, voegt de kardinaal eraan toe. De ontmoeting van aangezicht tot aangezicht opent onze ogen. Zo ontdekken wij ook het aangezicht van onze eigen ouders en familie.

Kardinaal Tangle stimuleert nationale Caritasafdelingen om informatie te verstrekken over de oorzaken van emigratie, om ruimte te scheppen voor de ontmoeting met migranten en om diegenen die bescherming willen krijgen te begeleiden. Dit gaat ook over de bescherming van de menselijke waardigheid tegen allerhande vormen van criminele uitbuiting.

Bron: Caritas International