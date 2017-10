In zijn nummer 921 van woensdag 4 oktober 2017 maakt het christelijke opinieweekblad Tertio van de 125ste verjaardag van Cera dankbaar gebruik om het coöperatieve ondernemen van dichterbij te bekijken. Wereldwijd zorgt dat ondernemingsmodel voor meer dan 250 miljoen jobs! Het stelt duurzaamheid voorop en vindt oplossingen voor allerhande maatschappelijke noden door een juist evenwicht tussen stimulerende concurrentie en constructieve samenwerking. In de hele wereld wordt meer geld geïnvesteerd in coöperaties dan dat er belegd wordt via de beurs. De coöperatie blijkt springlevend.

Frédéric Dufays, coördinator van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen (KCO), doceert vanaf dit academiejaar het nieuwe vak Sociaal en coöperatief ondernemen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. In zijn familie is sociaal ondernemen de regel. Dat verklaart mee de bevlogenheid waarmee de jonge academicus over zijn onderzoeksdomein spreekt.

De economische crisis van 2008 was tegelijk een vertrouwenscrisis: de mensen bekeken de conventionele ondernemingen met grote argwaan, legt Frédéric Dyfays uit.

Omdat de consument in een coöperatie zelf echt betrokken partij is en inspraak heeft in het bestuur van de onderneming, boezemt dat model net wel vertrouwen in.

Dat heeft het coöperatieve gedachtegoed een belangrijke boost gegeven. Naast de traditionele coöperaties zie je meer en meer nieuwe ondernemingsvormen verschijnen die zich uitdrukkelijk richten op het algemeen belang en tegelijk meer lokaal verankerd zijn.

Geen wondermiddel

Coöperatief ondernemen is geen wondermiddel, maar heeft veel positieve kanten. Het is nog afwachten hoe de studenten zullen reageren op het vak. Ook zij weten dat de traditionele economie problemen stelt die ze zelf niet kan oplossen. Met dit vak kunnen we alternatieve modellen binnenbrengen.