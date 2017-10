Olivier Poquillon, de Franse dominicaan en secretaris-generaal van de COMECE (Raad van Bisschoppenconferenties van de EU), roept in een tijd waarin de EU in een crisis lijkt te verkeren, op tot een vernieuwing van het Europese project. Hij wijst op de grote uitdagingen waarvoor de Unie wordt geplaatst: de Brexit en de vluchtelingencrisis om er maar twee te noemen.Wij mogen het bloedbad van de twee Wereldoorlogen niet vergeten, stelt Poquillon. Vooral in een crisisperiode zoals deze is het essentieel om het eigen en nationale belang opzij te schuiven. De katholieke Kerk beschouwt Europa vooral als een vredesproject. In die geest organiseren de COMECE en het Vaticaan een dialoog op hoog niveau met politici uit heel Europa in Rome.

Poquillon relativeert de omvang van de migratie en vluchtelingenstroom. Europa werd ook al in het verleden, onder meer tijdens beide Wereldoorlogen en in de woelige postkoloniale periode, met grote migratiebewegingen geconfronteerd. Maar vandaag worden die migranten, die wij overigens nauwelijks kennen, als een bedreiging gezien en als mensen die ons ondanks de relatief beperkte omvang van het fenomeen van de migratie tot vreemden in eigen land dreigen te maken. Wij moeten een manier vinden opdat Europese burgers arbeid, economie, milieu, cultuur, politiek en religie opnieuw in handen kunnen nemen. Op al deze gebieden hebben we de consumptie wellicht te veel de vrije hand gegeven. Wij moeten ons lot opnieuw zelf in handen nemen.

De COMECE-secretaris veroordeelt het politieke opportunisme, waarbij de EU door bepaalde politici wel verantwoordelijk wordt gesteld voor alles wat fout loopt, maar waarbij ze tegelijkertijd zichzelf wel haar positieve verwezenlijkingen EU toe-eigenen. Dat draagt bij tot een verlies van het geloof in zowel de politiek als in het Europese project. Toch blijft de Poquillon vertrouwen hebben in Europa: Terwijl de kritiek op het functioneren van de Europese instellingen soms reëel en gegrond is, realiseren burgers zich desondanks dat dit de beste manier is om vrede en welvaart te waarborgen. De Europese constructie heeft gezorgd voor 70 jaar vrede en economische ontwikkeling op het Oude Continent.

Bron: Infocatho/Kipa-Apic