De Vlaamse Congospecialist Kris Berwouts, voormalig medewerker van het Europese netwerk EurAc met ngo’s zoals Broederlijk Delen en auteur van verschillende artikels voor het tijdschrift Mo*, werd woensdag op de luchthaven van Goma opgepakt en meegenomen voor verhoor. Wat de precieze reden was voor zijn aanhouding is nog onduidelijk. Berwouts onderstreept dat hij correct is behandeld en ook korte tijd later opnieuw is vrijgelaten.

Berwouts werd vanuit de luchthaven meegenomen naar het centrale bureau van de migratiedienst DGM in het centrum van de stad. Rond de tijd dat mijn vliegtuig zou vertrekken, heeft men mij in allerijl terug naar de luchthaven gebracht, waar ik mijn documenten en bagage heb teruggekregen. Vorige week werd ook al de Franstalige journalist Quentin Noirfalisse in Kinshasa ondervraagd en twee dagen vastgehouden.

De Congolese overheid is momenteel erg waakzaam en zenuwachtig voor de aanwezigheid van buitenlandse journalisten en opiniemakers. In principe moeten er nog dit jaar verkiezingen plaatsvinden. Maar de kans dat dit ook echt zal gebeuren is gering. De Congolese bisschoppenconferentie (CENCO) heeft recent een verzoek om opnieuw te bemiddelen tussen regering en oppositie afgewezen. Volgens de katholieke kerkleiders worden de gemaakte afspraken toch niet gerespecteerd en heeft het in die omstandigheden geen zin om nogmaals te bemiddelen.

Bron: MO*/GVA/BD