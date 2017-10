8 jaar geleden werd Pater Damiaan heilig verklaard, maar de vorige strip van deze grootste Belg dateert nog van lang ervoor. Voor uitgeverij Van Halewyck was dit hét moment om een nieuwe Damiaanstrip boven de doopvont te houden.

Jan Bosschaert tekende en Mandy Van Passel kleurde het leven van Damiaan van geboorte in Ninde tot sterven op Molokai op een eerlijke en getrouwe wijze. Het scenario van de strip kwam tot stand dankzij Bart Maessen, godsdienstleerkracht in het Damiaaninstituut in Aarschot, en Ruben Boon, fan van Damiaan en projectleider bij Damiaan Vandaag. Gilbert De Decker, provinciaal voor de Vlaamse provincie van de congregatie van de paters van de Heilige Harten, en Jan Munsters, provinciaal van de picpussen in Nederland,werden peter van het project Getekend Damiaan.

Zoals elke ouder voor zijn kind een goede toekomst wenst, zo sprak pater Munsters, wensen wij dat dit project en deze strip vele harten beroert zodat Sint-Damiaan voort kan leven in elk van ons.



Getekend Damiaan

Ruben Boon, Bart Maessen, Jan Bosschaert

Van Halewyck

Paperback

ISBN 978-94-6131-749-0

€ 6,99

Bron: Tom Heylen