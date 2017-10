Giften per betaalterminal of smartphone zijn volgens het Britse katholieke weekblad The Tablet de nieuwste trend. Britse kerken proberen ermee in te spelen op de evolutie naar een samenleving zonder contant geld.

In de zomer nog haalde de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal het nieuws met de melding dat donaties voor de Mariakapel voortaan ook met een digitale offerblok kunnen. Een noodzaak, zo werd gezegd, omdat mensen steeds minder vaak munten op zak hebben. Vooral jongeren en toeristen benutten deze mogelijkheid.

Het initiatief is een succes, want sindsdien werd dubbel zoveel geld opgehaald.

Testfase

In Engeland wordt de methode steeds vaker ingezet. Nu al zestig parochies beschikken over een losse betaalterminal die gelovigen aan elkaar kunnen doorgeven. Het programma van Parish Buying wordt vanaf volgend jaar aan elk bisdom aangeboden.

Succesvoller nog is de digitale collecte per sms.

Gelovigen krijgen tijdens de kerkdienst een code om per sms te betalen.

Het procedé werd een tijdje in enkele anglicaanse kerken uitgetest. Nu wordt het verruimd naar alle anglicaanse kathedralen en een serie parochies.

