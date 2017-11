In 2017 werd wereldwijd de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie herdacht. Vooral in Duitsland is daarvoor niet op een euro gekeken, ook al omdat dit voor Duitse deelstaten en de zogeheten Luthersteden de kans was om internationale de aandacht op hun religieuze en cultuur-historische erfgoed te vestigen. Daarnaast investeerde ook de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD), die dit jaar haar Kirchentag met een Lutherherdenking heeft bekroond, in de herontdekking van de geestelijke nalatenschap van de Duitse kerkhervormer Maarten Luther die met zijn 95 thesen de aanzet gaf tot de hervormingsbeweging.

In 2010 al besloot de Duitse Bondsdag om van 2011 tot 2017 jaarlijks 5 miljoen euro te investeren in projecten voor het Jubileumjaar van de Reformatie in 2017. Volgens de Duitse minister van Cultuur Monika Grütters (CDU) werd uiteindelijk 50 miljoen euro uitgegeven aan culturele projecten en de herwaardering van belangrijke symbolische plaatsen van de Reformatie. Ook de Duitse deelstaten investeerden aanzienlijk in de herdenking van de Reformatie: Sachsen-Anhalt gaf 111 miljoen euro uit (onder meer 20 miljoen overheidssteun en nog eens 11 miljoen euro van de EU; Thüringen gaf 60 tot 65 miljoen euro uit; Beieren 2,5 miljoen euro; Brandenburg 1,2 miljoen euro tussen 2011 en 2017; en Hessen 235.000 euro.

Bij de andere deelstaten bleven de uitgaven eerder bescheiden. Daartegenover staat dat de investeringen ook een stevige impuls gaven aan het toerisme, vooral in de belangrijke historische Luthersteden zoals Wittenberg, Eisleben of Eisenach. Volgens berekeningen liep de rechtstreekse investering voor de restauratie van belangrijke Luthersites op tot 58 miljoen euro, waarvan de lutherse Kerk zo’n zesde voor haar rekening nam.