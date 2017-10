Na een lang en verdienstelijk leven melden wij, de monniken van de abdij Affligem, u het overlijden van onze medebroeder mgr. Fulgentius Le Roy osb, luidt het overlijdensbericht dat zondagmiddag door prior Dom Lukas werd verspreid. Mgr. Fulgentius – Werner – Le Roy was bisschop van het bisdom Pietersburg (het huidige Polokwane) in Zuid-Afrika van 1988 tot aan zijn emeritaat in 2000.

Fulgentius - Werner - Le Roy werd geboren in Beervelde (Lochristi) op 23 augustus 1924. Hij trad in bij de benedictijnen, legde zijn tijdelijke geloften af in 1947 en wijdde zich voor altijd aan de Heer toe door de plechtige professie op 26 september 1950. Op 20 juli werd hij tot priester gewijd.

Eerste bisschop van Sint-Pietersburg

Van 1953 tot 2007 werkte hij als missionaris in de missie van Noord-Transvaal (Zuid-Afrika). In de Saint Benedict’s abbey van het Zuid-Afrikaanse Pietersburg werd hij tot abt gekozen op 18 december 1974 en gewijd als titulair bisschop van Ausafa op 14 september 1975. Mgr. Le Roy werd de eerste bisschop van het bisdom Pietersburg op 15 december 1988.

Terug naar Affligem

Op 17 februari 2000 ging mgr. Le Roy op emeritaat en keerde terug naar Affligem op 30 maart 2007. Hij overleed er onverwacht afgelopen zaterdag 14 oktober 2017.

Uitvaart op zaterdag

Op vrijdag 20 oktober wordt om 20 uur een gebedswake gehouden in de abdijkerk van Affligem. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de abdij van Affligem op zaterdag 21 oktober om 11 uur. Daarna wordt hij begraven op het kloosterkerkhof.