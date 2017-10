Samen met de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, de Italiaanse kardinalen Agostino Vallini (emeritus secretaris-generaal van Rome) en Edoardo Menichelli (emeritus aartsbisschop van Ancona-Osimo) en hulpbisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam, is de Vlaamse norbertijn mgr. Frans Daneels door paus Franciscus vandaag zaterdag benoemd tot rechter aan de Apostolische Signatuur, de op de paus na hoogste Vaticaanse juridische instantie, die kerkjuridische zaken in laatste beroep behandelt.

Frans Daneels, norbertijn, kerkjurist en titulair aartsbisschop van Bita, werd in 2008 benoemd tot secretaris van de Apostolische Signatuur. Toen hij in 2016 75 jaar was geworden, ging hij op emeritaat. Vóór zijn benoeming was hij professor kerkelijk recht aan de pauselijke universiteit Gregoriana.

Maar veruit de grootste verrassing vandaag was de benoeming van de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke als rechter. De zelfverklaarde conservatieve kerkjurist was in 2014 door paus Franciscus op emeritaat gestuurd als prefect van de Apostolische Signatuur, hoewel hij op dat moment pas 66 was geworden. Hij werd weggepromoveerd naar de Orde van Malta, waar hij zich vooral liet opmerken als ongemeen felle tegenstander van de apostolische exhortatie Laudatio Sí en de daarin door paus Franciscus uitgewerkte huwelijkspastoraal. Dat hij de leiding van de in opspraak geraakte Orde van Malta recent moest afstaan, was dan ook niet meteen een verrasing.

In februari 2017 werd kardinaal Burke door paus Franciscus benoemd aan de leiding van een kerkelijke rechtbank die de beschuldigingen van seksueel misbruik door de voormalige priester Louis Brouillard, die vorig jaar het misbruik van tientallen kinderen op het Amerikaanse eiland Guam heeft erkend, moest behandelen. Kardinaal Burk wordt nu dus opnieuw rechter aan de Apostolische Signatuur. Vaticanisten interpreteren de benoeming van vandaag unaniem als een uitegstoken hand van paus Franciscus.

Bron: VIS (Persdienst Vaticaan)