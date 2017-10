Religies kunnen geen neutrale en nog veel minder een dubbelzinnige houding ten opzichte van de vrede aannemen. Zij vervullen een speciale en onontbeerlijke rol. Van nature zijn zij bestemd om de vrede, maar ook rechtvaardigheid, broederschap, ontwapening en zorg voor de schepping te bevorderen, stelde de paus in zijn toespraak in de Paulus VI-zaal aan de afgevaardigden. Hij bracht hulde aan ngo's die door de bevordering van de interreligieuze dialoog de vrede bevorderen.

Paus Franciscus herhaalde dat geweld nooit in naam van God mag worden begaan noch gerechtvaardigd. Hij spoorde de vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten aan tot een sterkere samenwerking in de bevordering van wat hij een integrale ecologie noemt. De grote religieus worden volgens de paus ook uitgedaagd om op ethisch vlak hun krachten te bundelen in de bevordering van de waardigheid van elke mens en de zorg voor de schepping.

Bron: VIS/I.Media