Adembenemend, becommentarieert Gijsbert Termaat van de krant De Telegraaf zijn kennismaking met een serie Bijbelse zandsculpturen in enkele fabriekshallen aan de haven van Elburg (de Veluwe, Nederland). Enkele kunstenaars leggen er de laatste hand aan een Bijbels themapark met zandsculpturen. Festivals met zulke sculpturen zijn tegenwoordig bijzonder populair. Maar de beelden blijven in principe slechts enkele maanden staan. In het vissersstadje Elburg, in de Nederlandse Biblebelt, kan hun levensduur oplopen tot twintig jaar omdat zij er in de oude hallen worden ondergebracht.

Ik hoop hiermee het christelijke cultuurgoed van ons land over te dragen. Aad Peters.

Initiatiefnemer Aad Peters, bij onze noorderburen bekend als poppenspeler en theater- en televisieproducent en eigenaar van de 70 meter lange drijvende Bijbelse verhalenark, zegt dat er al maanden in stilte aan het project wordt gewerkt. De kunstenaars laten zich niet opjagen. Maar de tijd is nu aangebroken om het project ruimer bekend te maken.

Peters beschouwt het als zijn levensmissie om mensen met de verhalen uit de Bijbel bekend te maken. Hier in Elburg kunnen de bezoekers in deze grootste overdekte tentoonstelling van zandsculpturen in Europa weldra kennismaken met bekende Bijbelverhalen zoals Adam en Eva in het paradijs, Mozes op de berg, de toren van Babel en de geboorte en kruisiging van Jezus. De kosten lopen op tot vier miljoen euro. Peters verwacht dat de zandsculpturenexpo een nieuwe toeristische attractie wordt, zodat de kosten snel worden terugverdiend. Dit moet je gezien hebben...

Bron: De Telegraaf