In het kader van het School 2 School project van VIA Don Bosco, zijn deze week 10 Indiase leerkrachten te gast in hun partnerscholen in België. Mariagaard Wetteren, Lutgardiscollege Oudergem, Don Bosco Haacht en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe nemen deel aan dit uitwisselingsproject.

Dinsdag was Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad, in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe te gast om de Indiase leerkrachten te verwelkomen in België. Hij vergastte een overvolle aula op een lezing over vrede in Europa. Leerlingen, leerkrachten, de Indiase delegatie en andere gasten luisterden geboeid naar zijn verhaal over diversiteit in India en Europa, de huidige vluchtelingencrisis, de rol van Europa voor het bewaren van vrede binnen de EU en de bijdrage van de unie aan internationale samenwerking. Ook belangrijke uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaatverandering en vergrijzing van de Europese bevolking passeerden de revue.