Paus Franciscus ontmoet vandaag zaterdag 11.000 leden van de Vincentiaanse vrouwenvereniging, die zich wereldwijd inzet voor de zorg voor armen en zieken. De ontmoeting is de bekroning van de vieringen voor de vierhonderdste verjaardag van de stichting van de vrouwenvereniging door de Franse heilige, ordestichter en organisator van caritatieve werken Vincentius a Paulo (1581-1660). Het feestjaar staat in het teken van de Bijbelse passage van Matteus 25,35: Ik was een vreemdeling en jij hebt mij opgenomen.

De ontmoeting komt op het einde van het vier dagen durende internationale congres van de Vincentiaanse familie in Rome. Volgens Radio Vaticaan legde de heilige Vincentius a Paulo met de stichting van de vrouwenvereniging in 1617 de basis voor de moderne armenzorg en een nieuwe vorm van kerkelijke liefdadigheidswerken, waarbij die arme niet langer vanuit de hoogte werd benaderd.

Bron: I.Media/Radio Vaticana (Duitstalig)