Oorlog en het geweld laten vandaag een spoor van dood en vernieling na in Syrië. Naar schatting 400.000 mensen zijn gedood, 5 miljoen mensen op de vlucht gejaagd, 6,3 miljoen mensen ontheemd en een ontelbaar aantal mensen raakte gewond. Iedereen heeft onder deze oorlog geleden, maar de christenen zijn extra kwetsbaar, zegt kardinaal Mario Zenari. Ooit was dit land een model was voor het samenleven van moslims en christenen. Maar over de toekomst van de christenen ben ik alles behalve optimistisch.

Kardinaal Zenari, 37 jaar diplomatieke ervaring als apostolische nuntius, zegt al vanaf het begin te hebben gevreesd dat het Syrische conflict zich snel tot de buurlanden zou uitbreiden. Dit is een prachtig land. De beschaving gaat hier volgens archeologen terug tot 5.000 voor Christus. Hier in Antiochië werden de aanhangers van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Paulus kreeg hier op weg naar Damascus zijn visioen. Tot de komst van de islam in 636 was heel deze regio christelijk. De minderheden zijn het belangrijkste slachtoffer geworden van het conflict. Omdat christenen niet gewapend waren, moesten zij wel op de vlucht. Vandaag vormen zij nog nauwelijks 2 tot 3 procent van de bevolking.

Voor de burgeroorlog was de islam in Syrië gematigd. Maar dat is vandaag anders. Anderzijds onderstreept kardinaal Zenari dat de christelijke Kerken almaar beter samenwerken. De eenheid onder de christenen is bijzonder groot in dit land, waar 70 tot 80 procent van de bevolking moslim is. De toekomst van dit land is onzeker. Ik vertel steeds dat de migratie een tijdbom legt onder dit land. Er dreigt een samenleving en een kerk te ontstaan zonder jongeren. Syrië dreigt een monoculturele en monoreligieuze samenleving te worden. Elke christen die het land verlaat, betekent een raam op de wereld dat gesloten wordt.

De vrede is ver verwijderd, vreest kardinaal Zenari. Zowel hier in Irak als in Jemen is er een strijd tussen de Golfstaten en Saudi-Arabië enerzijds en Iran anderzijds. Beide partijen willen de controle verwerven over de regio. Volgens mij is dit het meest fundamentele probleem. Dit is veeleer een politieke dan een religieuze strijd. Soms denk ik dat alle problemen zouden opgelost raken als wij hen samen rond de tafel krijgen. Ik droom ervan dat de hele kwestie dan gewoon met een handdruk kan bezegeld worden…

