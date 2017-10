Beeld is mijn taal. Ik ben geen grote prater, verontschuldigt Jan Bosschaert zich bijna aan het begin van het gesprek dat Tertio-redacteur Geert De Cubber had met de scenarist van Getekend Damiaan. Toch vertelt hij gedreven over het wordingsproces van een opmerkelijk stripproject: Getekend Damiaan wordt morgen woensdag 11 oktober in Leuven voorgesteld.

Ik schrok van het leven dat pater Damiaan had, ook voor hij naar Molokai trok. Jan Bosschaert

Introvert, maar geëngageerd

Van jongs af was ik een stil jongetje, dat vanachter in de tuin met de kevertjes speelde, steekt illustrator Jan Bosschaert van wal. In groep functioneer ik niet echt. Maar dat ik introvert ben, wil niet zeggen dat ik niet geëngageerd ben of me afsluit voor de wereld. De strip over Damiaan is dan wel af, toch zijn het drukke dagen voor Bosschaert. Eind dit jaar word ik 60 en het overzichtsboek voor die verjaardag moet deze week naar de drukker. Het is zo druk dat ik besloten heb nooit meer 60 te worden (lacht). En dan heb ik ook nog toegezegd een nieuw boek te illustreren voor Marc De Bel.

Ooit tekende ik Damiaan voor Bart Maessen, scenarist van de strip, vertelt Bosschaert. Ik maakte een banner voor het Damiaaninstituut, waar Bart godsdienstleraar is. Hij was zo enthousiast dat hij me vroeg waarom we geen strip zouden maken. Het zette me aan voeling te krijgen met de figuur van Damiaan.