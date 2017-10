Jean Vanier, de stichter van De Ark (L'Arche), herstelt in het ziekenhuis van een hartoperatie. Tijdens de operatie werd een overbrugging aangebracht. Vanier is 88. Volgens een woordvoerder van De Ark is zijn gezondheid bevredigend en geniet hij van een periode van rust voor zijn terugkeer naar de gemeenschap.

Jean Vanier stichtte 53 jaar geleden zijn eerste Arkgemeenschap in Trosly-Breuil, een dorpje ten noorden van Parijs. Die gemeenschap ontstond na een bezoek aan een instelling. Vanier besliste toen om twee mannen van de instelling bij hem thuis uit te nodigen om met hen samen te leven. Vandaag is De Ark actief in 50 landen, onder meer in ons land.

Bron: Christian Today