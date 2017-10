Duizenden jongeren trekken op vrijdag 20 oktober, Dag van de Jeugdbeweging, in uniform naar de les of het werk. Een kwart miljoen jonge Vlamingen is lid van een jeugdbeweging, zo blijkt uit een enquête in Tertio nr. 923 van woensdag 18 oktober. In virtuele tijden kiezen jongeren blijkbaar steeds meer voor een reële vriendengroep.

In de lift

Hoewel in tijden van individualisering en overaanbod aan virtuele prikkels via sociale media misschien het tegendeel mag worden verwacht, zit de jeugdbeweging duidelijk in de lift. De twee grootste organisaties – Chirojeugd Vlaanderen en Scouts & Gidsen Vlaanderen – groeiden de afgelopen vijf jaar allebei met telkens krap 1.500 leden. Ook de kleinere organisaties gaan erop vooruit. Zo groeiden KLJ en KSA de voorbije vijf jaar gemiddeld met respectievelijk 60 en 500 leden per jaar.

Op basis van de groei bij de jongste en het ledenbehoud bij de oudere scouts, durf ik te beweren dat de jeugdbeweging opnieuw hip is, zegt communicatieverantwoordelijke Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Een waardegedreven project dat inzet op duurzame contacten wordt duidelijk weer als zinvol ervaren. Jan Van Reusel, Scouts

KSA

Dat stijgende ledenaantal is niet gebonden aan bepaalde regio’s, stelt nationaal KSA-coördinator Brecht Goerlandt vast. We groeien zowel in de stad als op het platteland.

Ik ben er sinds mijn negende ingerold en zou zonder de KSA nooit dezelfde zijn geworden, getuigt Anthony Verschuren, student Financiën en Verzekeringen in Antwerpen en hoofdleider bij KSA Westmalle.

Ik heb geleerd wat verantwoordelijkheid is, in groep functioneren, organiseren en volhouden. Anthony Verschuren, KSA

Bovendien zijn mijn KSA-vrienden waarschijnlijk vrienden voor het leven.