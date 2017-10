Vlaams minister Hilde Crevits van Onderwijs geeft de vzw Ignatiusscholen Brussel groen licht voor de bouw van een school aan de Westrand van Brussel. Daarmee komt ze ook tegemoet aan de vraag van de Brusselse regering voor meer Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. Met dit project kunnen ook wij daartoe een bijdrage leveren, zegt Paul Yperman, afgevaardigd bestuurder van de Koepel van Vlaamse Jezuïetencolleges.

In de nieuwe school kunnen de leerlingen zowel voor ASO als TSO en BSO terecht. Dat er ook technisch- en beroepsonderwijs komt, is opmerkelijk omdat de meeste scholen van de Sociëteit van Jezus in ons land ASO-scholen zijn. In Zuid-Europa is een dergelijk onderwijsproject eerder regel dan uitzondering. Wij willen een brede school, die een verankering heeft in deze buurt die als moeilijk wordt beschouwd. Wij spelen in op een specifieke nood en geven meteen ook een positief signaal, verduidelijkt Yperman. Meteen wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van paus Franciscus om aandacht te hebben voor de mensen in de periferie van de samenleving.

De scholengroep van de jezuïeten, waartoe ook de colleges van Jan-van-Ruusbroec en Sint-Jan-Berchmans behoren, stapt in bij een gemengd bouwproject van Re-Vive. Die groep zal een project realiseren met een schoolgebouw en sociale woningen op de hoek van Ninoofsesteenweg en de Vierwindenstraat in Sin-Jans-Molenbeek. Paul Yperman: Het jezuïetencollege wordt toegewijd aan Egied van Broeckhoven, een priester-arbeider die in Kuregem werkte. Hij overleed er na een werkongeval. Van Broeckhoven staat symbool voor ons engagement om te leven, te werken en op weg te gaan met de mensen in de buurt. Het is onze ambitie om tegen 1 september 2021 effectief met de school te starten.

Bron: Bruzz