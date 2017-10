Kardinaal Reinhard Marx, de voorzitter van de Raad van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) én van de Duitse bisschoppenconferentie, heeft in de nasleep van de recente parlementsverkiezingen in Duitsland enkele bedenkingen geformuleerd over de manier waarop vandaag (te) vaak aan politiek wordt gedaan. Van het tegen elkaar opzetten van mensen over het vaak gratuïte populisme en tot en met zelfs ronduit haat lijken meer regel dan uitzondering te zijn.

Nood aan verbale ontwapening

De politiek heeft nood aan een verbale ontwapening, luidt de stelling van de invloedrijke Duitse katholieke kerkleider. De taal van haat en uitsluiting moet stoppen. Politiek staat ten dienste van het algemeen welzijn en dient niet om de belangen van bepaalde groepen te dienen. De zorgen van zwakke groepen zoals armen, zieken en vluchtelingen moeten ernstig worden genomen. Huwelijk en gezin en de bevordering van de vrede en Europa als vredesproject verdienen de volledige steun van politici.

Kardinaal Marx maakt zich ernstige zorgen over de opmars van het populisme en het rechtse gedachtegoed, niet alleen in Duitsland, maar ook wereldwijd. Hij verwijst naar de ruk naar rechts in landen als Italië, Frankrijk, Polen en de VS. Dat wordt nog eens versterkt door de zoektocht naar een eigen identiteit, maar soms ook wordt dit succes ingegeven door angst en uitsluiting.

Maar een evangelische houding laat er geen twijfel over dat alle mensen voor God gelijkwaardig zijn. Kardinaal Marx

Bron: DBK/Kathpress.at