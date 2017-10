De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft aan Vlaams minister Hilde Crevits van Onderwijs gevraagd om de modernisering van het secundair onderwijs pas te laten starten op 1 september 2019. Vroeger starten is volgens de raad van bestuur onhaalbaar en zou een gemiste kans betekenen, omdat er niet alleen nood is aan een structuurwijziging, maar ook een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs. Met of zonder nieuwe eindtermen zijn daarvoor nieuwe leerplannen nodig. Scholen en leraren hebben ook tijd nodig om zich grondig voor te bereiden. Directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt erop aan dat de overheid bij het formuleren van nieuwe eindtermen de vrijheid van scholen en schoolbesturen zou respecteren.

De overheid moet zich beperken tot het omschrijven van wat de maatschappij minimaal van onderwijs mag verwachten en de vrijheid van onderwijs respecteren. Lieven Boeve

Doel van de modernisering van het secundair onderwijs is dat jongeren een betere studiekeuze kunnen maken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om samen met alle scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject uit te stippelen waarin voldoende tijd is voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing bij het werkveld. Als de Vlaamse regering alsnog zou beslissen om de modernisering van het secundair onderwijs in 2018 te beginnen, dan zijn onze scholen gedwongen om te starten met de huidige leerplannen. Zoveel mogelijk scholen en leerkrachten moeten alle kansen krijgen zich de nieuwe visie op leerplannen en op de observerende en oriënterende eerste graad eigen te maken en alle scholen moeten voldoende gelegenheid krijgen om zich grondig voor te bereiden met het oog op een gezamenlijke start in september 2019.

Bron: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

