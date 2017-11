Mgr. Antoine Audo, jezuïet en Chaldeeuwse bisschop van Aleppo, en mgr. Joseph Coutts, de aartsbisschop van het Pakistaans Karachi roepen gelovigen wereldwijd op om zich vandaag, op Allerzielen, aan te sluiten bij het gebed van de katholieke ngo Kerk in Nood voor vervolgde priesters.

Kerk in Nood vraagt op deze dag waarop de overledenen herdacht worden in het bijzonder te bidden voor priesters die vermoord zijn geworden. Tegelijk vraagt de ngo om wereldwijd financiële steun samen te brengen opdat priesters in moeilijke omstandigheden toch nog het Goede Nieuws kunnen blijven verkondigen en plaatselijke geloofsgemeenschappen kunnen steunen. Met de opbrengst van collecte van vorig jaar konden wij 43.027 priesters wereldwijd financieel ondersteunen, onder meer 14.403 in Afrika en 11.293 in Azië.

Bron: Kerk in Nood/SIR