Vier jaar regeringscoalitie van liberalen, sociaaldemocraten en groenen, heeft een heuse ravage aangericht bij de bescheiden katholieke Kerk die tot voor kort nog staatskerk was in het Groothertogdom Luxemburg. Het landje telt 530.000 inwoners. Tweederde daarvan noemt zich katholiek. Maar bij elk politiek conflict van de afgelopen jaren moest de Kerk keer op keer de duimen leggen. Na tientallen parochies, is nu ook het godsdienstonderwijs letterlijk gesneuveld. Nadat het vorig jaar al in het secundair onderwijs werd afgeschaft, is het in het nieuwe schooljaar nu ook in de basisschool geschrapt. Dat moet een mooie toekomst te verzekeren in een multicultureel en multireligieus Luxemburg, waarin in het openbare leven voor katholieken liefst zo weinig mogelijk plaats is.

De paarse coalitie, die haar bestaansreden dankte aan het verlangen om de christendemocraten na decennialange suprematie uit de regering te houden, had eerder al het parochielandschap drastisch afgeslankt. Onder druk van de hervormingen over de financiering van de erediensten waarbij de eigendommen van kerkfabrieken aan een fonds werden overgedragen, is het aantal parochies van 274 tot 33 gereduceerd. Bij het begin van het schooljaar stierf uiteindelijk ook het godsdienstonderwijs een stille dood. Dat is het gevolg van de stemming van de Luxemburgse Kamerleden in juli, waarbij het vak godsdienstonderricht vervangen werd door het vak Leven en samenleving, een soort maatschappelijke vorming die leerlingen burgerzin en respect moet bijbrengen. Volgens de omschrijving van het ministerie van Onderwijs moet het nieuwe schoolvak een plaats van dialoog zijn, waar het samenleven en het respect voor anderen wordt bevorderd. De thema's worden door het ministerie zelf opgelegd.

Wij hadden een lange en goed functionerende traditie van godsdienstonderricht, weet Patric de Rond, catecheseverantwoordelijke voor het aartsbisdom Luxemburg. Maar voortaan moet dat godsdienstonderricht door de parochies georganiseerd worden. Ouders hoeven niet langer op steun van de school te rekenen. Luxemburg telt nog een 200-tal godsdienstleerkrachten. De regering van Xavier Bettel is bereid om het pensioen van veertig leerkrachten uit het secundair op zich te nemen. Voor godsdienstonderwijs zijn wij voortaan volledig op catechisten aangewezen. Volgens leerkracht Claude Pantaleoni betekent dit concreet dat de leerlingen op school niet langer leren wat het joodse en christelijke geloof is, met zijn grote figuren, zijn profeten, Christus en de heiligen. Leerlingen worden ook niet meer vertrouwd gemaakt met de Bijbelse of religieuze teksten en de verschillende religieuze gemeenschappen die de Europese en Luxemburgse geschiedenis mee hebben gestructureerd. Pantaleoni is bovendien niet te spreken over de steun van de kerkleiding. Die hield vol dat de leerkrachten vertrouwen moesten hebben in de gesprekken tussen het ministerie en de aartsbisschop. Maar die gesprekken hebben niets opgeleverd.

Bron: The Tablet/Le Quotidien.lu/KIA