Therapie voor het populisme en angst voor de ander

In De vrolijke wijsheid, dit jaar de winnaar van in de categorie van het spirituele boek, gaat professor Alexander Roose op meeslepende wijze na hoe de Franse 16de-eeuwse filosoof, jurist en politieke denker Michel de Montaigne (1533-1592) vat probeerde te krijgen op de bewogen tijd waarin hij leefde. Die tijd vertoont verbazend veel parallellen met de onze, meent Roose, die momenteel hoofddocent Franse literatuur is aan de UGent. De Montaigne leefde in een periode van verandering, met de ontdekking van de nieuwe wereld, de boekdrukkunst, godsdienstoorlogen en politieke instabiliteit. Zijn denken is zo actueel omdat ook wij volop in een tijd van verandering leven. De Montaigne leert ons hoe wij daarmee kunnen omgaan, door kritisch naar onszelf te kijken en naar de mensen en de samenleving rondom. De Montaigne was de eerste die een visie op de samenleving op de afkeer van wreedheid fundeerde. Volgens Roose behoren zijn essays tot de boeiendste filosofische teksten ooit. Zijn ‘Essais’, waaraan hij vanaf zijn 38ste als therapie en als kritische zelfreflectie begon te schrijven, blijven tot op vandaag een tegengewicht vormen voor de bekoring om te verkrampen en op zichzelf terug te plooien.