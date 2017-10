De benedictijn Dieudonné Dufrasne, een van de stichters van de benedictijnenabdij van Clerlande in Waals-Brabant, is zondag overleden. Dufrasne werd in 1938 in Cuesmes, deelgemeente van het Henegouwse Mons, geboren. In 1959 legde hij zijn plechtige geloften af in de abdij van Zevenkerken, nabij Brugge. Daar werd hij in 1963 ook tot priester gewijd.

Samen met enkele confraters stichtte hij de nieuwe abdij van Clerlande, in een bosrijk gebied in de buurt van Ottignies en Louvain-la-Neuve. Dom Dieudonné Dufrasne investeerde er een aanzienlijk deel van zijn tijd in de vernieuwing van de liturgie. Zo werkte hij mee aan het nieuwe missaal en het tijdschrift Communautés et Liturgies.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 oktober om 11 uur in de abbdijkerk, Allée de Clerlande 1 in Ottignies.

Monastère de Clerlande