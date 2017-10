Stefan Rhein: Luther was in die tijd nog een ascetische monnik. Wanneer hij zijn 95 thesen heeft geschreven is onduidelijk. De thesen werden overigens niet alleen op de deur van de slotkapel aangebracht. Maar de oplage bleef hoe dan ook beperkt. Luther bezorgde van zijn thesen een exemplaar aan de aartsbisschop van Mainz en aan Johann Tetzel, de verantwoordelijke voor de aflatencampagne waarop Luther zo’n kritiek had. Luther vroeg aan de aartsbisschop van Mainz dat hij die aflatenpredicatie van Tetzel zou stopzetten, omdat de aflatenpraktijk, waarbij angst werd ingeboezemd, compleet was ontspoord. Hij had niet de intentie om een theologisch dispuut te starten. Hem ging het om de pastorale relevantie.

