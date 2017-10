Durven verkondigen en getuigen

Missiezondag, die dit jaar samenvalt met de feestdag van de heilige paus Joannes Paulus II, wordt sinds 1926 op initiatief van de Pauselijke Missiewerken, die in 1822 werden opgericht en die actief zijn in 140 landen, gehouden. Het initiatief op de derde zondag van oktober werd destijds opgestart om een impuls te geven aan de verkondiging van het evangelie en de versterking van het geloof in de vijf continenten.

De doelstelling was drievoudig:

de kennismaking met de Kerken elders in de wereld, gebed voor de geloofsverkondiging en het verzamelen van financiële steun voor de wereldkerk de verkondiging van het geloof; de opbrengst is telkens bestemd voor heel concrete projecten.

In ons land wordt dit jaar bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Zuid-Korea, die door haar bloei en verkondigingsijver in een klimaat van groeiende secularisatie een mooi voorbeeld kan zijn voor de Kerk in België. De Kerk verkondigt er haar boodschap en tracht er haar plaats te vinden in de samenleving te midden van een hoogtechnologische en economisch welvarende maatschappij. Zo maakte de Zuid-Koreaanse Kerk ons ook duidelijk dat toenemende materiële rijkdom niet automatisch tot minder geloof en meer secularisatie hoeft te leiden.

Hulde aan de missionarissen

Cor Anthonissen van de missieprocuur van de Vlaamse salesianen schrijft dat deze dag ook een mooie kans is om het werk van de missionarissen dankbaar in de kijker te plaatsen. Pater Anthonissen: Nog steeds zijn vele streekgenoten, vaak ook uit de eigen familie- of kenniskring, vandaag actief in landen in ontwikkeling. Niet zelden vertrokken zij al op jonge leeftijd, bezield door het Evangelie om het leven van de jongeren en mensen ter plaatse te gaan delen en met hen te bouwen aan een betere toekomst. Hun initiatieven worden vaak ook van hieruit door vele bezielde vrijwilligers ondersteund. Dankzij de sociale media kunnen wij ook steeds makkelijker contact hebben met mensen uit tal van ontwikkelingslanden.

Missie andersom

Cor Anthonissen stelt ook vast dat de missie ook steeds vaker in de andere richting gaat. De laatste jaren kunnen wij steeds vaker medebroeders uit deze landen in onze eigen gemeenschappen verwelkomen. Daarom zijn wij vandaag ook dankbaar voor de jonge salesianen uit landen zoals Indonesië, India, Oost-Timor en Vietnam die vandaag onze gemeenschappen komen versterken en verrijken. Ook hun inzet willen wij deze maand extra onder de aandacht brengen.

Bron: I.Media/Missio/Osb