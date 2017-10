De initiatiefnemers van Youcat bevestigen dat een nieuwe geloofspublicatie voor kinderen wordt voorbereid. Youcat verscheen zes jaar geleden aanvankelijk slechts in het Duits. Intussen is de jongerencatechismus in 72 talen vertaald. Van de Duitse versie alleen al werden meer dan een half miljoen exemplaren verspreid.

Volgens Clara Steber, van de YouCatstichting, kwam de uitgave er dankzij de felle kritiek van een moeder uit Wenen. Zij had er zich in 2005 over beklaagd dat het compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk onverstaanbaar is voor jongeren van vandaag. In het spoor van YouCat volgde later een jeugbijbel en de publicatie van Docat, waarin de sociale leer van de katholieke Kerk op een begrijpelijke manier aan jongeren werd uitgelegd.

Ondertussen is een groep ouders, pedagogen en kinderen gestart met de voorbereiding van de kindercatechismus Kidscat. Die zal volgend jaar op de markt komen. De publicatie richt zich tot jongeren van 8 tot 12 jaar die zich op de plechtige communie voorbereiden. Dit vervolgproject wordt net als de vorige keren gecoördineerd door de Oostenrijkse bisschoppen en het aartsbisdom Wenen.

Bron: YouCat.org/Kathpress.at