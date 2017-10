Chirojeugd Vlaanderen heeft woensdag Wouter Bridts, Youssra Tahiri en Tina Schuermans tot medevoorzitters verkozen. Zij sluiten aan bij Sandrien Van Nieuwenbergh, die haar huidige mandaat nog één jaar voortzet. We zijn heel blij dat de kandidaten dit engagement willen opnemen, stellen oud-voorzitters Tom Herremans, Willem Claes en Lotte Meeuwissen. De Chiro staat unaniem achter de drie kandidaten, met elk een eigen verhaal dat onze beweging de komende drie jaar vooruit zal stuwen.

Youssra, Wouter en Tina

Youssra Tahiri is 24, komt uit Sint-Joost-ten-Node en werkt als vormingsmedewerkster bij JES vzw. Wouter Bridts is bijna 26 en afkomstig uit Schelle. Hij is aan de slag als user experience consultant bij Monkeyshot. Tina Schuermans, 25, is afkomstig van Sint-Truiden en woont momenteel in Schaarbeek. Ze werkt als stafmedewerkster bij VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten).

Chirojeugd Vlaanderen was op zoek naar drie kandidaten die elkaar versterken en aanvullen, elk met eigen talenten en ideeën. Samen met Wouter, Youssra en Tina zijn we als voorzitters eigenlijk de groepsleiding van de Chiro, vertelt Sandrien, de huidige voorzitter. Het is onze taak om voelsprieten te hebben in onze beweging en de verhalen en zaken die leven te vertalen naar het groter geheel. Wij hebben ook een helikopterfunctie: we bewaren het overzicht en bewaken de koers die we samen als beweging uitzetten.

