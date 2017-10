De schrijnende situaties in woonzorgcentra zijn ons niet onbekend, reageert Johan Truyers van de studiedienst van OKRA, de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen, op de ophefmakende Panoreportage over wantoestanden in de private bejaarden-woonzorgsector. Wij hebben deze toestanden al meermaals aangeklaagd in de media en de publieke opinie.

OKRA vecht al jaren tegen de commercialisering van de residentiële ouderensector. Maar wij vechten tegen windmolens. Als erkende gebruikersorganisatie ontvangen wij geregeld klachten van familieleden over de omstandigheden waarin hun vader of moeder in een woonzorgcentrum wordt verzorgd. Veelal gaat het om klachten over de commerciële sector, maar soms ook de publieke- en non-profitsector. Bij die laatste twee kunnen deze klachten vaak in onderling overleg worden opgelost. Bij commerciële instellingen ligt dat veel moeilijker. In enkele gevallen zagen wij ons genoodzaakt de inspectiediensten in te schakelen, maar ook de overheid bijt haar tanden stuk.

Inspraak en transparantie

Naar aanleiding van de reportage herhaalt OKRA de vraag naar meer financiële transparantie in de sector. Waar gaan de middelen van de bewoners en de overheid naartoe?

Een betere kennis van de geldstromen levert meer inzicht op van de besparingen binnen woonzorgcentra. Om blijvende winst te realiseren, moet de kwaliteit eraan geloven. Johan Truyers van OKRA

OKRA vraagt bovendien een vertegenwoordiging van de residentiële gebruikers in het beheer van de sector. Maar die vraag wordt in de sector met grote argwaan onthaald, zegt Truyers. Commerciële woonzorgcentra reageren dan bijvoorbeeld dat het beheer in Parijs zit. Maar dat kan volgens de ouderenbeweging niet ingeroepen worden als excuus om geen verantwoording af te leggen. OKRA pleit er tot slot nog voor om de commerciële spelers en hun achtergronden in kaart te brengen. Zoals de vraag welke politieke partijen verweven zijn met de grote commerciële spelers en de daarmee verbonden radicale keuze voor de commercialisering van de ouderenzorg. Dit vereist grondig onderzoek.

Bron: OKRA

