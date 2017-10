Pater André Claessens (67) is in september tijdens het algemene kapittel van zijn congregatie, de Missionarissen van het Heilig Hart, verkozen tot eerste assistent van de generale overste in Rome. Hij wordt de rechterhand van pater Absalón Alvarado Tavor. Het kapittel vond plaats van 4 tot 22 september.

André Claessens dankt zijn verkiezing aan zijn gedegen kennis van de Afrikaanse en Europese cultuur en mentaliteit. Hij was van 1984 tot 1996 vormingsverantwoordelijke in Franssprekend Afrika. Momenteel is hij priester in vier Ekerse parochies. Vanaf 1 januari vestigt hij zich in het generalaat in Rome. Pater Claessens is als raadslid en eerste assistent verkozen voor een periode van zes jaar.

De congregatie werd gesticht in Issoudun, in het Franse departement Indre, op 8 december 1854 door Jules Chevalier, een priester van het bisdom Bourges. Ze legt zich toe op het missiewerk, maar ook op het onderwijs en allerlei vormen van woonzorg. De congregatie is vandaag actief in 55 landen en telt 1.660 leden wereldwijd. De congregatie telt nog 45 leden die actief zijn in ons land. Bovendien zijn er drie leden nog elders in Europa aan het werk, vijf andere leden werken in Afrika (in DR Congo en Zuid–Afrika) en nog eens zes landgenoten in Brazilië (die evenwel behoren tot de provincie van Curitiba).

Bron: MSC/GVA