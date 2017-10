In zijn boodschap voor de 52ste Wereldcommunicatiedag (Dag van de Sociale Communicatiemedia) 2018, waarvan de krachtlijnen vandaag vrijdag in Rome zijn voorgesteld, vraagt paus Franciscus om de strijd aan te gaan met het zogeheten fake news, dat aanspoort tot haat en populisme. Hij moedigt aan tot professionele journalistiek, die streeft naar waarheid en die de vrede en verstandhouding tussen mensen weet te bevorderen. De boodschap wordt gepubliceerd onder de titel: De waarheid zal u vrij maken (Joh 8,32). Fake news en journalistiek als kracht tot vrede.

Volgens het Secretariaat voor de Communicatie van de Heilige Stoel reageert de paus in zijn boodschap tegen nieuws dat niet gefundeerd is en dat alleen maar resulteert in het opwekken en voeden van een sterke polarisatie van meningen. De gevolgen van die vertekening van de feiten zijn, zowel op collectief als individueel vlak, vaak dramatisch. De paus roept op tot een bezinning over de oorzaken, de logica en de gevolgen van desinformatie. Ook voor de katholieke Kerk is er een taak weggelegd om dit soort informatie te bestrijden. Anderzijds moedigt paus Franciscus alle perslui aan tot het bedrijven van kwaliteitsvolle journalistiek. De integrale tekst van de boodschap wordt op 24 januari, de feestdag van de Heilige Franciscus van Sales, de patroon van de journalisten, vrijgegeven.

Bron: VIS/Crux