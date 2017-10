Paus Franciscus ontmoet tijdens de reis van 26 november tot 2 december naar Myanmar en Bangladesh prominente politici en religieuze leiders van beide landen. Hij brengt hulde aan plaatselijke martelaars en wijdt in Bangladesh ook nog enkele priesters. Er is ook veel aandacht voor de vrede in de regio, al is er geen bezoek of een ontmoeting met leden van de Rohingya, de zwaar verdrukte moslimminerheid in Myanmar, voorzien.

Het pausprogramma bevat onder meer een opmerkelijk gesprek met de raad van boeddhistische monniken in Myanmar en een bezoek aan een opvangtehuis voor straatkinderen van de zusters van de congregatie van Moeder Theresa in Bangladesh.

Bron: I.Media