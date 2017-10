Paus Franciscus heeft in zijn woensdagse audiëntie vanmorgen aangekondigd dat het secretariaat van de Bisschoppensynode in de week vóór Palmzondag in maart 2018 jongeren uit de hele wereld naar Rome uitnodigt met het oog op de voorbereiding van de Bisschoppensynode over jongeren en roeping in oktober 2018.

De Kerk moét naar jongeren luisteren. Paus Franciscus

Ik nodig voor deze bijeenkomst jongeren uit de hele wereld naar Rome uit, of ze nu katholiek zijn of tot een andere Kerk of geloofsgemeenschap behoren of zelfs niet-gelovig zijn. Dit initiatief is een onderdeel van de voorbereiding van de Gewone Algemene Bisschoppensynode van oktober 2018, sprak de paus tijdens zijn traditionele groet aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein de jongeren rechtstreeks toe.

Zo wil ik hun stem, gevoeligheden, overtuigingen, twijfels en kritiek beluisteren, voegde Franciscus eraan toe. Hij zei vastbesloten te zijn om de jongeren nauwer bij de voorbereiding van de Bisschoppensynode over Jongeren, geloof en roeping te betrekken. De jongerenontmoeting vindt plaats van 19 tot 24 maart 2018.

Bron: I.Media/SIR