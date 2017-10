Onder impuls van hun stichter Sint-Franciscus van Assisi vestigden de franciscanen zich in 1217, tijdens de vijfde kruistocht, in het Heilig Land, meer bepaald in Akko. Sinds 1220 zetten de minderbroeders er zich in als beschermers van de heilige plaatsen. Na de val van Akko in 1291 moesten de franciscanen naar Cyprus vluchten, maar in 1333 konden zij terugkeren. De zending van de custodie werd in 1342 officieel erkend en vastgelegd door paus Clemens VI (1342-1352). De custodie telt vandaag 300 leden uit 30 landen en beheert een 70-tal heiligdommen en 15 scholen.