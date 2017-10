Paus Franciscus heeft aan de Universiteit van Bologna, die in 1088 werd gesticht en daarmee de ouste van Europa is, studenten opgeroepen om het recht op cultuur, hoop en vrede te verdedigen. Hij bemoedigde de studenten om grootste dromen te koesteren en te geloven dat die ook werkelijkheid kunnen worden. Cultuur, zo zei hij, kan ons beschermen tegen de banaliteit van de culturele consumptiedrang, het bevordert de hoop en zorgt ervoor dat wij minder kwetsbaar zijn voor angst en haat. Academische instellingen zouden volgens de paus werkplaatsen moeten zijn zijn van vrede en een betere toekomst en zij moeten door de studie van het recht de wet van de sterkste en het geweld uitroeien. In zijn toespraak nam hij ook de verdediging op zich van de EU, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om het recht op vrede te beschermen.

Eerder op de dag had paus Franciscus een ontmoeting met priesters van het aartsbisdom Bologna, riep hij in Cesana op tot een dialoog tussen de generaties en een krachtenbundeling voor het algemeen welzijn, moedigde hij op het Piazza Maggiore in Bologna aan tot solidariteit met werklozen, sprak hij over migranten en de armoedebestrijding en had hij een lunch met armen, ouderen, werklozen, gehandicapten en vluchtelingen.

Het pausbezoek aan Cesana en Bologna eindigde met een eucharistieviering met duizenden gelovigen in het voetbalstadion van FC Bologna. Daar moedigde hij de gelovigen aan zich door de drie P’s te laten leiden: Parola (het woord van God), Pane (het brood als ontmoetingsplaats met de Heer tijdens de eucharistieviering) en Poveri (de armen).

