Paus Franciscus heeft zaterdagavond de 250 deelnemers van het congres (Re)Thinking Europe toegesproken. Vaak, zo zegde hij, wordt er over Europa in cijfers gesproken: over het aantal stemmen bij burgers, over quota bij migranten, of economische indicatoren als het werknemers betreft. Maar de grootste bijdrage die christenen aan Europa kunnen leveren, is Europa eraan herinneren dat het geen reeks zielloze cijfers is. Christenen moeten Europa een ziel en een geweten geven. Zij kunnen Oude Continent helpen om de waarde van zijn verleden te herontdekken, het huidige te verrijken en te bouwen aan een toekomst van hoop.

Volgens de paus vereist dat ook dat de religies en levensbeschouwingen een positieve en constructieve rol mmoeten kunnen vervullen in de samenleving en in Europa. Helaas bestaan er nog steeds mensen die vanuit een secularistische mentaliteit die positieve waarde van religie niet waarnemen en godsdienst liever naar de privésfeer verdringen.