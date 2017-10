Paus Franciscus heeft studenten Economie en Handelswetenschappen op het jonge hart gedrukt zich niet in beproeving te laten brengen door de charme van het geld en in plaats daarvan samen te bouwen aan een betere toekomst waarin gerechtigheid en het algemene belang centraal staan. Wees in uw toekomstige beroepsleven vrij van de slavernij en de aanbidding van het geld, moedigde hij de jongelui aan.

Wees in alle nederigheid de kiem van een nieuwe wereld en weersta aan de slavernij van het geld bij allen die het aanbidden. Paus Franciscus

De paus vroeg de toekomstige zakenlui en pedagogen van de Institution des Chartreux, een katholiek opleidingscentrum in Lyon dat in 1825 door kartuizers werd opgericht, om zich niet blindelings te laten leiden door de economische markt. Gebruik uw studietijd om vaardige beheerders te worden van ons egemeenschappelijk huis. Wees niet alleen verantwoordelijk voor de wereld, maar ook voor het leven van elke mens. Elk onrecht dat een arme mens wordt aangedaan, is een open wonde en tast ook je eigen waardigheid aan.

Paus Franciscus zei node vast te stellen dat jongeren met een heel verschillende religieuze en maatschappelijke achtergrond vandaag vooral worden aangemoedigd om succes te behalen. Maar ik moedig jullie aan om vooruit te gaan op het pad van de broederschap, zodat jullie bruggen in plaats van muren tussen mensen kunnen bouwen. Dragen jullie je steentje bij tot een rechtvaardiger en menselijkere samenleving. Stel je vertrouwen op God en zwicht niet voor ontmoediging of wanhoop.

Bron: La Croix/CNA