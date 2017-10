In het Kunsthistorisches Museum (KHM) in Wenen is nog tot 21 januari de unieke en indrukwekkende tentoonstelling: Rubens, de kracht van verandering (Rubens, Kraft der Verwandlung) te zien. De samenstellers gaan op een fascinerende manier op zoek naar de inspiratiebronnen van de Vlaamse barokmeester.

Voor de expositie werden 120 (top)werken voor het eerst samengebracht. Tachtig daarvan zijn eigendom van het KHM zelf. Ook het Stedelijke Museum in Frankfurt gaf tientallen werken in bruikleen. De overige werken zijn afkomstig uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de National Gallery in Londen, het Prado, het Louvre en het Metropolitan Museum of Art.

In Rubens, de kracht van verandering is er ook opmerkelijk veel aandacht voor de vele Bijbelse schilderijen van de barokmeester en de medewerkers in zijn atelier. Zo wordt zichtbaar duidelijk hoe Rubens niet alleen inspiratie haalde uit de antieke oudheid, maar ook uit thema's uit het Oude of Nieuwe Testament putte. Zoals de onthoofding van Holofernes of de begrafenis van Jezus. Blikvanger is het schilderij Ecce Homo uit Sint-Petersburg, dat ook gebruikt wordt als promotie voor de affiche en het kunstboek van de tentoonstelling. In de tentoonstelling worden ook verschillende kunstwerken van Rubens (1577-1640) naast die van andere meesters als Titiaan en Caravaggio geplaatst.

