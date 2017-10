Artistieke duizendpoot Rick De Leeuw gaat in Verbeter De Wereld, een boek dat vanavond woensdag in Leuven wordt voorgesteld, samen met rijksarchivaris Rombout Nijssen op zoek naar het gedachtegoed en de relevantie van Phil Bosmans en de betekenis daarvan voor de wereld van vandaag. De in Nederland geboren zanger en schrijver is ervan overtuigd dat het juist in deze tijd met zoveel oorlog en angst belangrijk is opnieuw stil te staan bij de ideeën van Phil Bosmans.

Over Phil Bosmans, zijn leven en zijn werk is al veel gezegd en geschreven. Hij drukte een sterke stempel op zijn tijd. Maar hij is geen stoffige figuur uit een vergeten verleden. Ook vandaag nog heeft hij ons veel te vertellen, vindt De Leeuw. Om die boodschap en betekenis van Bosmans voor vandaag te achterhalen legde de Nederlandse Limburger zijn oor te luisteren bij Dirk De Wachter, Rik Torfs, Jef Colruyt, Koen Vanmechelen, pater Jef Vankerckhove, Mustafa Kör en Walter Van Steenbrugge. Rijksarchivaris Rombout Nijssen plaatst de verhalen in een breder historisch perspectief.

Naast het boek schreef Rick De Leeuw ook een gelijknamige theatermonoloog. Die wordt vanaf het volgende theaterseizoen door Gène Bervoets op de planken gebracht.

Bron: BZN

