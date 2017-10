Ik had dit succes en deze erkenning eerlijk gezegd nooit vermoed. Niettemin is het misschien ook een beetje ‘logisch’. Ik heb Mijn geloof als Bijbelwetenschapper geschreven op vraag van de mensen. Omdat ik in het kader van mijn colleges, maar ook vooral bij lezingen te lande over Bijbelse onderwerpen of teksten steevast aan het einde van de avond de vraag kreeg naar de wijze waarop ik dan persoonlijk nog geloofde als ik de Bijbel zo kritisch ontleed en interpreteer. Aan het einde van zo’n avond is er echter nooit voldoende tijd om rustig te antwoorden op dergelijke diepe vraag. Dus besloot ik dit rustig uit te schrijven. Dan zou ik na lezingen, als de vraag opnieuw komt, naar dat boekje kunnen verwijzen.

Dat mijn persoonlijke, broze getuigenis zoveel weerklank zou vinden had ik nooit gedacht. Bénédicte Lemmelijn