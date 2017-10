Reginald Moreels, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking en – nog steeds – oorlogschirurg, schreef wat hij zelf een essay noemt, in de Franse betekenis van het woord. De vraag of de mens slecht is, vormt het uitgangspunt. In Tertio nr. 924 van morgen woensdag 25 oktober 2017 legt hij aan Tertio-redactrice Katrien Verreyken uit dat het antwoord op die vraag voor hem ja is, maar dat die ja niet het laatste woord heeft.

Het onrecht en de ondraaglijke kloof tussen arm en rijk die alsmaar toenemen, zijn mijn hoofdargumenten om te beweren dat onze slechte natuur ons aards leven blijft domineren, zegt Reginald Moreels. Wij zijn de enige levende soort die zoveel soortgenoten heeft doen afzien, zonder goede intenties. Bovendien staan alle Bijbelse teksten en alle humanistische manifesten bol van methoden om beter te worden. Als we zo goed waren, waarom zijn al die geboden, verboden en regels dan nodig?

De kruisdood van Jezus, een geweldloze profeet, is in mijn ogen het grootste bewijs dat de mens slecht is. Reginald Moreels

De sacralisatie van geweld

Religie blijkt historisch het beste argument om oorlogen uit te vechten en een morele status te verlenen. Hoe gaat Moreels daarmee om? De sacralisatie van geweld is een knoop die ik nog niet heb kunnen ontwarren. Als geweld in plaats van een rationele een irrationele, mythische dimensie krijgt, wordt religie inderdaad een pepmiddel voor dat geweld. Toch geloof ik dat net dat geweld het minst heilige is dat een mens zich kan inbeelden.

Een religieuze boodschap kan in mijn ogen niet aanzetten tot geweld, maar alleen tot liefde. Reginald Moreels

