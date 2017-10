Dankzij het digitale offerblok dat sinds deze zomer in de Mariakapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal staat, is het bedrag van de giften voor Maria verdubbeld. Een onverhoopt succes. Dankzij het initiatief kunnen gelovigen en toeristen een gift doen via hun bankkaart of smartphone. De opbrengst – sinds 14 augustus goed voor 500 euro - is bestemd voor het onderhoud van de Mariakapel, maar ook voor crisisopvang van mensen uit Antwerpen die geen thuis meer hebben. De parochie huurt enkele appartementen om mensen in moeilijkheden tijdelijk tot rust te laten komen.

De mensen hebben de weg gevonden. Het kan ook zijn dat sommigen nieuwsgierig waren om dit eens uit te proberen. Wij hopen dat dit succes blijft aanhouden. Wij moeten mee met de tijd, nu mensen steeds minder vaak nog munten op zak hebben, zegt Mia De Schamphelaere, voorzitter van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof. Volgens De Schamphelaere zijn ook vele andere parochies geïnteresseerd in het initiatief. Logisch, want de investering is gering.