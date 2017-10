De Bisschoppenconferentie van Spanje heeft zaterdag haar volledige steun gegeven aan de beslissing van parlement en regering in Madrid. De bisschoppen hadden eerder al eens opgeroepen tot respect voor de Spaanse grondwet en het vermijden van onomkeerbare daden.

Kardinaal Ricardo Blazquez, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, sprak zaterdag namens het volledige Spaanse episcopaat zijn onvoorwaardelijke steun uit voor het herstel van de constitutionele orde door de regering in Madrid. Tegelijk betreurde hij de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië en vroeg te bidden opdat de vrede tussen de burgers bewaard blijft. Ook kardinaal Carlos Osoro Sierra, de aartsbisschop van Madrid, steunt de tussenkomst van de Spaanse regering. Hij onderstreepte dat katholieken geroepen zijn om bruggen van begrip en verzoening te bouwen in plaats van muren.

Kardinaal Juan Jose Omella Omella, de aartsbisschop van Barcelona, deed vrijdag vanuit Rome nog een emotionele oproep om ten koste van alles de vrede te bewaren. Hij waakte er deze keer wel over de eigen gelovigen in Barcelona niet voor het hoofd te stoten: Catalanen zijn prachtige mensen en ik hou ook van Spanje. Ik hou van Europa waarvan we deel uitmaken.

Bron: Kathpress.at