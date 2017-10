Zowel Spaanse als de Catalaanse leiders stellen hun hoop op de kerkleiding om te bemiddelen in het conflict over de Catalaanse zelfstandigheid. De Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras had woensdag een ontmoeting met kardinaal Juan José Omella Omella, de aartsbisschop van Barcelona, en kardinaal Carlos Osoro Sierra, de aartsbisschop van Madrid. Dinsdagavond had ook al de Spaanse premier Mariano Rajoy de twee kardinalen ontmoet.

Na beide gesprekken bevestigde kardinaal Osoro dat de kerkleiders nog niet beslist hebben of zij op het verzoek van de socialistische partij Unidos Podemos, die expliciet op de kerkbemiddeling had aangedrongen, ingaan. Van het gesprek met premier Mariano Rajoy raakte slechts bekend dat de premier het vooral lastig had met de brief van een 400-tal priesters en diakens die zich onomwonden voor de Catalaanse onafhankelijkheid uitspraken.

Volgens de Barcelonese krant Vanguardia stelden verschillende Catalaanse parochies gebouwen ter beschikking voor het volgens het Spaanse Hooggerechtshof ongrondwettelijke referendum over de onafhankelijkheid. Een priester in Vilarodona liet zijn kerk zondag stiekem als stembureau gebruiken.

Bron: Kathpress.at, EFE