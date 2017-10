Spaanse bisschoppen hebben na het tumultuezue referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid van afgelopen zondag opgeroepen tot gematigdheid en dialoog. Kardinaal Juan José Omella Omella, de aartsbisschop van Barcelona, veroordeelde maandag het buitensporige geweld van de Guardia Civil in Barcelona en elders in Catalonië. Hij moedigde alle partijen aan tot gematigdheid en vroeg hen te blijven zoeken naar een vreedzame en democratische uitweg. De kardinaal had in het vooruitzicht van het referendum alle betrokken partijen met aandrang gevraagd vooral hun gezonde verstand te gebruiken. Ook aartsbisschop Jaume Pujol Balcells van Tarragona blijft oporpen om confrontatie en geweld te vermijden.

Traditioneel staat het Spaanse episcopaat bekend als een voorstander van de nationale eenheid. Maar dat belet al jaren niet dat zowel bisschoppen uit Baskenland als Catalonië zich regelmatig voor meer onafhankelijkheid uitspreken. Bisschop Xavier Novell Gomá van Solsona maakte er geen geheim van dat hij ging stemmen en moedigde de andere Catalanen aan hetzelfde te doen. Mgr. Novell Gomá moest zondag wel vijftien kilometer verder in Naves gaan stemmen, omdat de Guardia Civil de stemlokalen in Solsona had afgesloten. Hij roept de regering in Madrid op om te erkennen dat elk volk het recht heeft op zelfbeschikking en veroordeelde nadrukkelijk het hardhandige optreden van de Guardia Civil.

Bron: Kathpress/Radio Vaticana (Spaanstalig)