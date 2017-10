Dit initiatief wil de EU, die na de financiële crisis, de Brexit en de vluchtelingencrisis een lastige periode beleeft, een hart onder de riem steken. Kardinaal Marx erkent dat er ook bij de Europese katholieke bisschoppen onderling geen eensgezindheid is over het vluchtelingenbeleid. In verschillende Oost-Europese landen, waaronder Polen en Hongarije, huivert de bevolking voor een toestroom van vluchtelingen en migranten. De Europese quota voor de spreiding van vluchtelingen en asielzoekers over Europa liggen daar ook bij kerkleiders vaak moeilijk.

Nationalisme afwijzen

Kardinaal Marx: Er bestaan vele meningen in de verschillende landen. Voor velen ging de evolutie te snel. Zij moeten hun weg nog zoeken. Maar Europese Kerken moeten nationalisme en populisme nadrukkelijk en ondubbelzinnig afwijzen. De trend om het eigen landten koste van andere landen te bevorderen, mag geen kerkelijke steun krijgen.

Er is geen weg terug voor de EUen wie lid wil van zijn moet aanvaarden dat democratie en de rechtsstaat het fundament zijn. Kardinaal Marx

Kardinaal Marx: Drie dingen zijn van belang. Allereerst ben ik ervan overtuigd dat Europa een project is dat wij niet mogen opgeven. Nooit eerder in de geschiedenis van mensheid beslisten volkeren en landen uit vrije wil een deel van hun soevereiniteit op te geven, nooit nog oorlog te voeren tegen elkaar en samen te werken voor het welzijn en de mensenrechten van hun bevolking. Het tweede dat mij ter harte gaat, is de noodzaak van meer solidariteit en subsidiariteit in Europa, ook als een concrete manier om de sociale leer van de katholieke Kerk gestalte te geven. En ten derde moeten wij ons afvragen welk signaal Europa aan de wereld geeft.

Op welke waarden is Europa gefundeerd?, vraagt kardinaal Marx zich af. Europa moet de belangen van de hele wereldgemeenschap voor ogen houden. Het mag zich niet beperken tot het nastreven van het eigenbelang. Kardinaal Marx verwijst in dat verband onder meer naar het klimaatvraagstuk, maar net zo goed naar de zorg voor de armen en onze verantwoordelijkheid voor komende generaties.

Bron: Comece/KNA/DBK/Kathpress.at