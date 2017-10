Op vrijdag 29 september bracht broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, verslag uit bij de bevoegde instanties van het Vaticaan over de stand van zaken in het dossier over het toepassen van euthanasie in de voorzieningen van de Organisatie Broeders van Liefde.

Over het resultaat van dat gesprek verstuurde het generalaat zonet volgende mededeling:

Gezien de Organisatie Broeders van Liefde in haar vergadering van 11 september heeft beslist om de visietekst rond het toepassen van euthanasie niet aan te passen en dus euthanasie onder bepaalde voorwaarden wil toelaten binnen hun voorzieningen, en daarmee ingaat tegen het verzoek van het Vaticaan om zich te conformeren met de katholieke leer daaromtrent, en gezien pogingen om tot een overleg te komen in België niet het gewenste resultaat opleverden, zal de Organisatie Broeders van Liefde door het Vaticaan worden uitgenodigd om hun genomen visie toe te lichten, waarna men tot een definitief besluit zal komen.

Volgens broeder Stockman wordt daarmee aan de Organisatie van de Broeders van Liefde in België een ultieme kans gegeven om zich alsnog in lijn te stellen met de leer van de Katholieke Kerk. En hij besluit: Het Vaticaan laat evenwel weten dat ze niets afdoet van haar initieel verzoek om, in lijn met de katholieke leer, het leven in alle omstandigheden absoluut te eerbiedigen.

Rechtstreekse gesprekken tussen de broeder Stockman en de Organisatie Broeders van Liefde lukten niet. De broeders houden vast aan hun uitgangspunt dat de eerbied voor het leven voor hen weliswaar een fundamentele, maar geen absolute waarde is. Met andere woorden, ze moet soms afgewogen worden tegenover andere waarden, zoals patiëntenrechten en de zorgrelatie.

Het is nu uitzien naar de uitspraak die het Vaticaan over de kwestie zal doen.

