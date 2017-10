De Vlaamse kunstenaar Johan Tahon (1965) legt momenteel in Museum Princessehof in de Friese stad Leeuwarden volop de laatste hand aan de installatie van zijn nieuwe kunstinstallatie Monk. De beelden zijn er vanaf 2 december ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het museum en de lancering van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa nog tot 25 november 2018 te zien. Het is de eerste solotentoonstelling met keramisch werk van de beeldende kunstenaar in een museum.

De West-Vlaamse beeldende kunstenaar, sinds vorige maand ook ereburger van de West-Vlaamse stad Menen, was al eerder dit jaar druk doende in het buitenland. Zijn beeldende kunst vond trouwens doorheen de jaren haar weg naar musea en kunstcollecties in het Stedelijke Museum Amsterdam, Wellington, Parijs, Istanbul en het Nederlandse koningshuis. In mei 2017 werd een sculptuur van hem onthuld aan de voormalige synagoge van Hannover als symbool van de joods-christelijke verzoening. De compositie van de twee levensgrote bronzen vrouwenbeelden werd door een internationale jury uit tientallen inzendingen als winnaar geselecteerd in een kunstwedstrijd voor 500 Jaar Reformatie.

Dit keer viel de keuze van Tahon op Leeuwarden, dat in 2018 Culturele Hoofdstad is van Europa. Leeuwarden-Fryslân 2018 wil vanaf het weekend van 26 en 27 januari door middel van cultuur aan de wereld duidelijk maken dat lef, eigenzinnigheid en diversiteit onmisbaar zijn om tot grote dromen en daden te komen. De kunstopstelling Monk geeft met zijn verstilde figuren alvast een eerste aanzet. Zo gunt de kunstenaar ook een glimp van zijn spirituele zoektocht, een van de belangrijke leidraden van zijn werk. Vanaf begin 2018 is er ook nog een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Die solotentoonstelling in 4 zalen, met oud en nieuw werk en onder de titel Wir Uberleben Das Licht, opent op 25 januari.

