Op donderdag 5 oktober luiden opnieuw een vijfhonderdtal scholen in ons land, samen goed voor zowat 150.000 leerlingen, extra de schoolbel voor het recht op onderwijs. Het initiatief moet jongeren ervan bewust maken dat het recht op onderwijs, een van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, niet vanzelfsprekend is. Ook in het buitenland ondersteunen scholen het initiatief, zegt Studio Globo, dat het initiatief organiseert. Scholen kunnen hun actie aanmelden via de campagnewebsite Saved by the Bell.

Jos Schockaert van Studio Globo: Wij vragen directies en leerkrachten om de leerlingen op deze Werelddag van de Leerkracht te sensibiliseren over het recht op kwaliteitsonderwijs. Wij hebben hiervoor ook uitgewerkte lessen en korte duidingmomenten uitgewerkt. De actie moet ook onze politici herinneren aan hun engagement voor de ontwikkelingsdoelstellingen, onder meer het recht op kwaliteitsonderwijs.

Bron: Studio Globo

Campagnewebsite Saved by the bell